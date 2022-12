Es herrschen Minusgrade Die Ukraine braucht dringend Winterhilfe

Das UN-Nothilfebüro (OCHA) kündigte in der vergangenen Woche an, in der Ukraine das größte Bargeldhilfeprogramm seiner Geschichte zu starten. Es umfasst 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) für 6,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. Erfahrungen in anderen Ländern hätten gezeigt, dass die direkte Verteilung von Geld an die Menschen für den Kauf von Essen, Kleidungen und anderem Grundbedarf eine effektive Strategie sei, erklärte OCHA. Das UN-Entwicklungsprogramm verfolgt einen anderen, längerfristigen Ansatz: Dieser zielt auf den Wiederaufbau der zerstörten Energie-Infrastruktur des Landes ab.