Aufenthaltsrecht und Rekrutierung Wie es mit den ukrainischen Flüchtlingen weitergehen soll

Unabhängig davon gibt es eine weitere Debatte, die aus ukrainischer Sicht wohl noch mehr drängt – und die ukrainische Gesellschaft massiv strapaziert. In ihrem Abwehrkampf gegen die russische Brutalität fehlt es dem Land nicht nur an Luftverteidigung, sondern auch an Personal an der Front. Am 18. Mai trat die neue Reform der Mobilmachung in Kraft, mit der sich die Regierung in Kiew erhofft, mehr Soldaten einzuberufen, auch aus dem Ausland. So wurde das Einzugsalter von 27 auf 25 gesenkt. Auch sollen die Konsulate keine Reisepässe mehr für wehrfähige Ukrainer im Ausland ausstellen.