Weihnachten erst am 6. und 7. Januar Diese Länder feiern orthodoxe Weihnachten

In der serbisch-orthodoxen Kirche ist es ein Brauch, am Weihnachtstag, dem Badnji Dan, für die Kinder Stroh in den Wohnräumen des Hauses zu verstecken. Die Kleinen dürfen dann – wie in Deutschland an Ostern – auf die Suche gehen. Allerdings nicht nach Eiern: Im Weihnachtsstroh verstecken sich Süßigkeiten, Nüsse und Münzen.