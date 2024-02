Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Wir sind Europa!

Diplomatisch scheint sich indes noch weniger zu bewegen. Denn zwei Präsidentschaftswahlen – die eine ist demokratisch, die andere nicht – bestimmen in diesem Jahr die Weltpolitik. In Russland steht Wladimir Putin als Sieger längst fest, will aber in drei Wochen mit aller Macht triumphieren. In den USA zeigt sich in gut acht Monaten, ob Donald Trump tatsächlich ins Weiße Haus zurückkehrt. Auch das wäre ein Triumph antidemokratischer Bestrebungen, denn er inszeniert sich geradezu lustvoll als Möchtegern-Diktator und skrupelloser Geschäftemacher.