Erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn Was sich um Selenskyjs Besuch in den USA abspielte

Ein hoher Mitarbeiter des Weißen Haus sagte gegenüber Reportern, die Lieferung der Patriots sei keine Kursänderung der USA. „Wir sind nicht auf einen direkten Krieg mit Russland aus“. Daran werde auch der Selenskyj-Besuch nichts ändern. „Es geht darum, eine Botschaft an Putin und an die Welt zu senden, dass Amerika für die Ukraine da sein wird, solange es nötig ist.“ Russland tue, was es tut, „und wir setzen fort, was wir tun. Und das bedeutet, dass wir uns nicht bei unserer Unterstützung für die Ukraine einschüchtern lassen.“