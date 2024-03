Auftakt der Präsidentenwahl Moskaus Wahlkommission meldet Überlastung bei Online-Stimmabgabe

Zum Auftakt der von Kritikern als Farce bezeichneten Präsidentenwahl in Russland ist es nach Behördenangaben teils zu Unregelmäßigkeiten bei der Online-Stimmabgabe gekommen. Wegen einer Vielzahl von Wählern, die im Internet ihre Stimme abgeben wollten, sei es zeitweilig zu Aussetzern des Systems gekommen, teilte die zentrale Wahlkommission der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge am Freitag mit. Allein in der Hauptstadt Moskau hätten am Morgen 500 000 Menschen online ihre Stimme abgegeben, hieß es.