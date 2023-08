Friedhof Porochowskoje in St. Petersburg Wagner-Chef Prigoschin angeblich schon beerdigt

Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, befand sich nach Angaben der russischen Behörden an Bord eines Privatflugzeugs, das am 23. August in der Region Twer nahe des Ortes Kuschenkino abgestürzt war. Alle zehn Insassen kamen dabei ums Leben. Nach einer genetischen Untersuchung der Leichen bestätigten die russischen Ermittler am Sonntag Prigoschins Tod.