Sicherheitspolitik Die Grünen und ihre irritierende Geschlossenheit in Kriegsfragen

Die Grünen sind für die Lieferung des Taurus an die Ukraine. Je schneller, desto besser. Inzwischen verwundert das kaum mehr. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als zwei Jahren gehörten die Grünen immer zu den Ersten, die noch schwerere Waffen und größeres Gerät für das vom Krieg gebeutelte Land forderten. Und doch bleibt eine Irritation darüber, dass eine Partei, die ihre Wurzeln in der Friedensbewegung hat und die den Frieden als einen der tragenden Werte ihrer Politik beschreibt, sich so klar pro Waffenlieferungen positioniert. Zweifel daran findet man in der Partei kaum. Die Grünen stehen in dieser Frage geschlossen zusammen.