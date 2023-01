Waffenlieferungen an die Ukraine USA will keine Kampfjets liefern – Macron schließt es nicht aus

Die USA wollen nach den Worten von Präsident Joe Biden keine Kampfjets vom Typ F16 an die Ukraine liefern. „Nein“, entgegnete Biden am Montag, 30. Januar, (Ortszeit) in Washington auf die Frage, ob seine Regierung eine Entsendung der Kampfflugzeuge an das Land erwäge. Sein nationaler Vize-Sicherheitsberater Jon Finer hatte noch vergangene Woche in einem Interview des Senders MSNBC gesagt, dass die USA das Thema Kampfjets „sehr umsichtig“ mit der Ukraine und Verbündeten erörtern würden.