Kurz vor Ramstein-Treffen USA – weitere Militärhilfe für Ukraine für 2,5 Milliarden Dollar

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte im ZDF, niemand schließe aus, „dass Leopard-Panzer geliefert werden können, oder dass die Genehmigung, die Zustimmung zu der Lieferung anderer europäischer Partner erteilt werden kann“. Auf die Frage, ob Deutschland bei dem Treffen in Ramstein grünes Licht für die Panzerlieferungen geben werde, sagte Pistorius in einem ARD-Interview am Donnerstagabend: „Das wird sich in den nächsten Stunden oder morgen früh herausstellen.“