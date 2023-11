Mit Mitteln aus Übergangshaushalt USA sichern Ukraine weitere 425 Millionen Dollar an Militärhilfen zu

Die Kongresskammer stimmte am Donnerstag für 14,3 Milliarden Dollar an Hilfen für das von der radikalislamischen Hamas angegriffene Israel. Neue Ukraine-Hilfen sind in der Gesetzesvorlage aber nicht vorgesehen. Der Text hat deswegen keine Chance, den Senat zu passieren, in dem Bidens Demokraten die Mehrheit stellen.