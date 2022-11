Einschätzung des US-Militärs : 100 000 getötete oder verwundete russischen Soldaten

Washington Im Ukraine-Krieg sind laut US-Generalstabschef Mark Milley bisher „weit mehr als“ 100 000 russische Soldaten gefallen oder verwundet worden.

Auf ukrainischer Seite sehe es wahrscheinlich genauso aus, sagte Milley am Mittwoch (Ortszeit) in einer Rede in der Denkfabrik The Economic Club in New York. Unter ukrainischen Zivilisten seien seit Kriegsbeginn bis zu 40 000 Tote zu beklagen. „Es gibt ein gewaltiges Ausmaß an Leid, menschlichem Leid“, ergänzte Milley.