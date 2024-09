Besuch in Kiew Außenminister der USA und Großbritanniens in der Ukraine eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken und sein britischer Kollege David Lammy sind zu einem gemeinsamen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Die Chefdiplomaten reisten am Mittwoch mit dem Zug an. Tags zuvor hatte Blinken in London dem Iran vorgeworfen, Russland mit ballistischen Kurzstreckenraketen vom Typ Fath-360 zu beliefern, die Moskau wohl binnen Wochen gegen die Ukraine einsetzen werde. Lammy sprach von einer „erheblichen Eskalation“. Der Iran hat Raketenlieferungen bestritten.