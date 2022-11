„Größte und schnellste Vertreibung vergangener Jahrzehnte“ : 14 Millionen Ukrainer durch Russlands Angriffskrieg auf der Flucht

Ukrainische Flüchtlinge verlassen auf dem Flughafen die erste Maschine aus der Republik Moldau, der Flug erfolgte im Rahmen der Luftbrücke zur Entlastung Moldaus (Archiv). Foto: dpa/Roberto Pfeil

New York Russlands Angriffskrieg hat nach Schätzungen des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge 14 Millionen Ukrainer zur Flucht gezwungen. Damit sei es die größte und schnellste Vertreibung von Menschen, die man in den vergangenen Jahrzehnten erlebt habe.

14 Millionen Ukrainer wurden durch Russlands Angriffskrieg zur Flucht aus ihren Wohnorten gezwungen, schätze Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Das sei die größte und schnellste Vertreibung von menschen in den vergangenen Jahrzehnten. Weltweit sei die Zahl der Vertriebenen und Geflüchteten dadurch auf mehr als 103 Millionen Menschen gestiegen.

Foto: dpa/Evgeniy Maloletka Infos Krieg in der Ukraine - das ist seit dem 24. Februar geschehen

In seinem umfassenden Bericht vor dem wichtigsten UN-Gremium, in dem Russland als ständiges Mitglied ein Veto-Recht hat, warnte er, dass den Ukrainern ein bitterer Winter bevorstehe. Durch die fortwährende Zerstörung ziviler Infrastruktur wie der Strom- und Wasserversorgung werde die humanitäre Hilfe für die Ukrainer immer mehr zu einem „Tropfen in einem Ozean aus Nöten“.

Grandi forderte ein Ende des „sinnlosen Krieges“ und mahnte gleichzeitig, dass andere Krisen in der Welt dadurch überschattet würden. Seine UN-Behörde habe in den vergangenen zwölf Monaten in 37 Notsituationen eingegriffen, die aus Konflikten heraus entstanden seien. Unter anderem verwies er auf Hunderttausende Flüchtlinge durch den Krieg in Äthiopien - für den am Mittwoch ein Waffenstillstand verkündet wurde - und den bewaffneten Widerstand gegen die Militärjunta in Myanmar, der ebenfalls Hunderttausende zur Flucht zwang.

(aku/dpa)