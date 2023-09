Duell im UN-Sicherheitsrat Wie der Showdown zwischen Selenskyj und Lawrow ablief

Die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums bot die einzige Plattform, bei der Selenskyj erstmals seit Kriegsbeginn einem führenden Regierungsvertreter Russlands entgegentreten könnte. Es ist 11:10 Uhr Ortszeit am New Yorker East River, als der 45-Jährige sich an den runden Tisch des mächtigsten UN-Gremiums setzt. Bekleidet - wie bereits in den vergangenen Tagen - mit einem militärisch anmutenden olivgrünen Hemd trägt Selenskyj einen Hauch von Kriegsatmosphäre aus seinem Land in den Sicherheitsrat.

Er weiß, dass er hier nicht bei den G7 oder anderen Verbündeten ist. Hier geht es darum, die Länder zu überzeugen, die trotz generellen Verständnisses für die Ukraine zunehmend skeptisch sind angesichts des nicht enden wollenden Krieges. Vor allem Entwicklungsländer beklagen immer lauter, dass der Krieg in der Ukraine den Fokus von ihren Problemen und Erwartungen an das internationale System ablenkt. Selenskyj will sie auf seine Seite ziehen - spricht gemäßigt, nicht mit aggressiver Kriegsrhetorik: „Ich wäre heute nicht hier, wenn die Ukraine keine konkreten Lösungsvorschläge hätte.“