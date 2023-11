Laut UN 14 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen starben 2023 in Ukraine

Die Zahl der getöteten Helfer habe sich von vier im Jahr 2022 auf bisher 14 im Jahr 2023 mehr als verdreifacht, sagte Ramesh Rajasingham, Direktor für Koordinierung im UN-Nothilfebüro OCHA am Dienstag (Ortszeit) vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Trotzdem hätten sich in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als 500 humanitäre Organisationen für die Menschen in der Ukraine engagiert - die meisten von ihnen vor Ort. Von dieser Hilfe hätten neun Millionen Menschen profitiert, so Rajasingham.