Krieg in der Ukraine Ukrainisches Spezialkommando führt Einsatz auf der Krim aus

Bei dem Einsatz habe „der Feind Verluste unter seinen Männern“ erlitten, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Donnerstag im Onlinedienst Telegram mit. Die ukrainischen Spezialkräfte seien in der Nacht im Westen der Krim an Land gegangen und inzwischen wieder von der Halbinsel abgerückt, ohne Verluste zu erleiden.