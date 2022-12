Vatikan dürfe nicht neutral sein „Die Russen kommen hierher, um zu töten und zu vergewaltigen“

Es sei nicht akzeptabel, in dem Konflikt neutral zu bleiben und die Dinge nicht beim Namen zu nennen. „Vergessen Sie nie, dass Russland der Aggressor und die Ukraine das Opfer dieser Aggression ist“, so der Minister. Der Ukraine indirekt zu unterstellen, dass sie Mitschuld trage an dem Konflikt, weil sie Frieden ablehne, sei falsch.