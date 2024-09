Regierungsumbildung Ukrainischer Außenminister Kuleba reicht Rücktritt ein

Kulebas Antrag reiht sich ein in zahlreiche Rücktrittserklärungen seit Dienstag, die ebenfalls auf Stefantschuks Facebook-Seite veröffentlicht wurden. So erklärten der für Rüstungsindustrie zuständige Olexander Kamyschin, Denys Maljuska (Justiz) und Ruslan Strilez (Umwelt) ihr Ausscheiden aus der Regierung. Auch der für Privatisierungen zuständige Chef des Fonds für Staatseigentum, Witalij Kowal, will demnach aus dem Amt scheiden.