Nach fast zwei Jahren Krieg Ukrainische Soldaten am Ende ihrer Kräfte

In voller Montur, die Mütze über den Augen, schläft ein ukrainischer Soldat auf einer Pritsche in einem Erdbunker. Bei minus acht Grad und Schnee hat er die ganze Nacht Wache gehalten in den Schützengräben nahe der Ostfront bei Kupiansk. „Es ist hart, aber wir halten durch“, sagt sein Kamerad Wadim. Viele Soldaten sind seit Beginn des russischen Angriffs vor knapp zwei Jahren im Einsatz - und am Ende ihrer Kräfte.