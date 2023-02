Ukrainischer Fotograf Evgeniy Maloletka Kriegszeuge mit Kamera

Als die eigenen Soldaten ihn finden, trägt er einen Arztkittel und hält sich mitten im Beschuss in einem Krankenhaus versteckt. Der ukrainische Fotograf Evgeniy Maloletka gehört zu den beiden letzten internationalen Journalisten, die im März 2022 in der eingekesselten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ausharren. Tod, Verwundung, Zerstörung, Schmerzen, Leid – all das erleben sie aus nächster Nähe – und halten es in Bildern fest. Sie dokumentieren, wie russische Soldaten eine Lebensader nach der anderen kappen: die Versorgung mit Strom, Wasser, Lebensmitteln, zuletzt die mit Information.