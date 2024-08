Besetzung russischen Territoriums Ein militärischer Erfolg mit hohen Risiken

Doch kurzfristige militärische Erfolge können sich in langfristige Niederlagen verwandeln. Die Ukraine vergrößert die Frontlinie, die Russen können ihre materielle und personelle Überlegenheit ausnützen, und die Probleme bei der Rekrutierung neuer Kämpferinnen und Kämpfer auf Kiews Seite sind nicht gelöst. Im Grund bleibt die Ukraine gefährlich und teilweise demoralisiert in der Defensive. Die Aktion Selenskyjs, nicht abgestimmt mit dem Westen, birgt große Risiken. So sehr der Erfolg kurzfristig die Kampfmoral hebt, auf mittlere Sicht vergrößert er die ukrainischen Probleme.