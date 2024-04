Europas Regionen nehmen sich in die Pflicht Wiederaufbau der Ukraine läuft bereits

Nicht eingerechnet in den geschätzten Kosten zum Wiederaufbau von etwa 450 Milliarden Euro sind die zweistelligen Milliardenbeträge, die die Ukraine vorab und sofort braucht, um die allernötigste Grundversorgung der Menschen aufrechterhalten zu können. Vor diesem Hintergrund erscheint es zunächst befremdlich, dass europäische Städte eine positive Bestandsaufnahme ziehen: „Wir sind jetzt stärker als kurz nach Beginn des Krieges“, stellt Dario Nardella, Bürgermeister von Florenz, mit Blick auf die Zusammenarbeit von Städten und Regionen in der EU mit ihren Partnern in der Ukraine fest. Es klingt bei aller Düsternis der aktuellen Situation nach einer hoffnungsvollen Grundlage für die internationale Ukraine-Wiederaufbaukonferenz, zu der die Bundesregierung für Juni nach Berlin eingeladen hat.