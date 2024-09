LIVE Ukraine-Liveblog Neun verschleppte Kinder und Jugendliche kehren aus Russland zurück

Kiew/Moskau · Russland soll 20.000 ukrainische Kinder in sein Land und in russische besetzte Gebiete in der Ukraine verschleppt haben. Jetzt konnten erneut einige in ihre Heimat zurückkehren. Und: Selenskyj zeigt sich zufrieden mit seinen Gesprächen in den USA. Biden sagte ein weiteres Hilfsaket in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar zu. Alle News im Blog.

28.09.2024 , 09:14 Uhr

