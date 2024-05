LIVE Ukraine-Liveblog USA stellen Ukraine zwei Milliarden US-Dollar Militärhilfe bereit

Kiew/Moskau · Die US-Regierung stellt der Ukraine zwei Milliarden US-Dollar für militärische Zwecke zur Verfügung. Das kündigte US-Außenministern Antony Blinken am Mittwoch bei seinem Besuch in Kiew an. Alle News im Blog.

15.05.2024 , 14:22 Uhr

(RP)