LIVE Ukraine-Liveblog „In der Ukraine wird Zeit in Menschenleben gemessen“

Kiew/Moskau · Was nachlassende und ausbleibende Unterstützung in der Ukraine bedeute, lasse sich an den Frontdurchbrüchen Russlands bei Charkiw erkennen, lautet eine Erkenntnis des Westens. Daraus folgt für Nato-Militärchef Rob Bauer eine bemerkenswerte Empfehlung. Alle News im Blog.

16.05.2024 , 16:16 Uhr

(RP)