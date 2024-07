LIVE Ukraine-Liveblog Ukraine erwägt Strom-Import aus der EU

Kiew/Moskau · Angesichts ständiger russischer Angriffe auf das Energienetz will die Ukraine Strom aus dem Ausland. Und: Der ungarische Regierungschef Viktor Orban ist am Dienstag zu seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut zwei Jahren eingetroffen. Alle News im Blog.

03.07.2024 , 02:06 Uhr

