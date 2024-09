LIVE Ukraine-Liveblog Ukraine erhöht Militärausgaben um mehr als 10 Milliarden Euro

Kiew/Moskau · Selenskyj setzte per Unterschrift die zuvor vom ukrainischen Parlament beschlossene Erhöhung der Militärausgaben um mehr als 10 Milliarden Euro in Kraft. Und: Olaf Scholz wird während seiner Reise nach New York Selenskyj treffen. Alle News im Blog.

21.09.2024 , 11:41 Uhr

(RP)