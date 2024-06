LIVE Ukraine-Liveblog Stoltenberg wirbt für langfristige Militärhilfe-Zusagen an Ukraine

Kiew/Moskau · Jens Stoltenberg appelliert an die Nato-Staaten, mehr für die Ukraine zu tun. Und: In Kürze würden 1,9 Milliarden Euro Finanzhilfe für die Ukraine freigegeben, kündigte Ursula von der Leyen an. Alle News im Blog.

12.06.2024 , 07:01 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)