LIVE Ukraine-Liveblog Selenskyj bestätigt den Vorstoß ukrainischer Truppen in die russische Region Kursk

Kiew/Moskau · Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum ersten Mal den Vorstoß ukrainischer Truppen in die russische Region Kursk bestätigt. In einem Telegram-Post lobte Selenskyj am Montag die beteiligten Soldaten und Befehlshaber „für ihre Standhaftigkeit und entschlossenen Aktionen“. Alle News im Blog.

12.08.2024 , 18:08 Uhr

