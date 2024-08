LIVE Ukraine-Liveblog Russland ruft nach Kursk auch für Belgorod Ausnahmezustand aus

Kiew/Moskau · Russland ruft nach Kursk auch für Belgorod den Ausnahmezustand aus. Und: Russische Behörden lassen den Bezirk Gluschkow in der Grenzregion Krusk räumen. Die Ukraine rückt eigenen Angaben zufolge weiter in der Region vor und will die Ortschaft Sudscha eingenommen haben. Alle News im Blog.

15.08.2024 , 11:06 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)