LIVE Ukraine-Liveblog Russland kündigt militärische Antwort auf US-Waffen in Deutschland an

Kiew/Moskau · Russland will nach Angaben des Außenministeriums militärisch auf die geplante Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland reagieren. Und: Waffenlieferungen und Ausbildungsangebote für die ukrainischen Streitkräfte will die Nato künftig von Wiesbaden aus koordinieren. Alle News im Blog.

11.07.2024 , 11:41 Uhr

(RP)