LIVE Ukraine-Liveblog Bundesregierung erlaubt Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland

Kiew/Moskau · Die Bundesregierung gibt der Ukraine die Erlaubnis, von Deutschland gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Das teilte Sprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin mit. Pistorius sagt der Ukraine ein neues deutsches 500-Millionen-Waffenpaket zu. Alle News im Blog.

31.05.2024 , 11:32 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)