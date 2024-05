LIVE Ukraine-Liveblog Erdölraffinerie in Südrussland nach ukrainischem Angriff außer Betrieb

Kiew/Moskau · In Südrussland ist der Betrieb einer Erdölraffinerie nach russischen Angaben am Sonntag wegen eines ukrainischen Drohnenangriffs eingestellt worden. Und: Die Bundesregierung will laut einem Medienbericht die Militärhilfe für die Ukraine noch in diesem Jahr massiv aufstocken. Alle News im Blog.

19.05.2024 , 13:39 Uhr

