LIVE Ukraine-Liveblog Putin kritisiert in Schweiz geplanten Friedensgipfel

Kiew/Moskau · Kremlchef Putin hat den in der Schweiz geplanten Friedensgipfel der Ukraine als Druckmittel gegen Russland kritisiert. Und: Wegen der schweren Schäden an Kraftwerken in der Ukraine rechnet die Regierung bis September mit Stromabschaltungen. Alle News im Blog.

17.05.2024 , 15:21 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)