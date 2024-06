LIVE Ukraine-Liveblog Putin droht erneut mit Waffenlieferungen an Gegner des Westens

Kiew/Moskau · Wladimir Putin hat für den Fall eines ukrainischen Einsatzes westlicher Waffen gegen Russland erneut mit Waffenlieferungen an Gegner des Westens gedroht. Und: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am kommenden Dienstag während seines Aufenthaltes in Berlin auch eine Rede im Bundestag halten. Alle News im Blog.

07.06.2024 , 19:29 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)