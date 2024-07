LIVE Ukraine-Liveblog Orban für Überraschungsbesuch bei Putin eingetroffen

Kiew/Moskau · Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist überraschend zu einem Besuch in Moskau angekommen. Und: Der Kreml hat einen Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi am 8. und 9. Juli in Russland angekündigt. Indien ist seit dem russischen Angriffskrieg mit China Hauptabnehmer für russisches Öl. Alle News im Blog.

05.07.2024 , 13:17 Uhr

(RP)