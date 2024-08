LIVE Ukraine-Liveblog Luftwaffen-Einsatz wegen russischem Aufklärer über der Ostsee

Kiew/Moskau · Ein russisches Aufklärungsflugzeug ist in den internationalen Luftraum über der Ostsee geflogen, ohne Kontakt mit der Flugsicherung aufzunehmen. Und: Russland hat laut russischen Medienberichten Anti-Terror-Maßnahmen in drei an die Ukraine angrenzenden Regionen eingeführt. Alle News im Blog.

10.08.2024 , 14:15 Uhr

