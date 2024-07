LIVE Ukraine-Liveblog Nato-Gipfel - Lieferung von F16-Jets noch im Sommer

Kiew/Moskau · Die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine hat begonnen. Das gab US-Außenminister Blinken am Rande des Nato-Gipfels in Washington bekannt. Währenddessen hat die Ukraine Belege für eine russische Rakete, die eine Kinderklinik getroffen hat, vorgelegt. Alle News im Blog.

10.07.2024 , 17:10 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)