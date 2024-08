LIVE Ukraine-Liveblog Gefechte in russischer Region Kursk dauern an

Kiew/Moskau · Nach dem Einfall ukrainischer Truppen wird im russischen Grenzgebiet weiter gekämpft. Die Gefechte dauerten am Sonntag den sechsten Tag in Folge an. Auch die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus russischen Grenzgebieten zur Ukraine wurde am Sonntag fortgesetzt. Alle News im Blog.

11.08.2024 , 21:10 Uhr

(RP)