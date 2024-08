LIVE Ukraine-Liveblog Gefechte in Grenzregion Kursk dauern an

Kiew/Moskau · Nach dem Vorstoß ukrainischer Truppen in das russische Gebiet Kursk dauern die Kämpfe nach Angaben aus Moskau den dritten Tag in Folge an. Währenddessen haben russische Behörden den Ausnahmezustand über die Grenzregion verhängt. Alle News im Blog.

08.08.2024 , 19:18 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)