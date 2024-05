LIVE Ukraine-Liveblog Frankreich schickt Militärausbilder, Spanien Gerät und Geld

Kiew/Moskau · Während Spanien der Ukraine Militärhilfe in Höhe von einer Milliarde Euro zugesagt hat, will Frankreich ukrainischen Angaben zufolge „bald“ erste Militärausbilder in die Ukraine schicken. Derweil hat Russlands früherer Präsident Medwedew Polen nach Äußerungen von Außenminister Sikorski mit „radioaktiver Asche“ gedroht. Alle News im Blog.

27.05.2024 , 20:24 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)