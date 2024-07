LIVE Ukraine-Liveblog EU besorgt wegen Spekulationen um Orban-Besuch im Kreml

Kiew/Moskau · Zwei Tage nach Viktor Orbans Besuch in Kiew flammen Gerüchte auf, dass der ungarische Ministerpräsident am Freitag Moskau besuchen will. Und: Russische Abgeordnete und Senatoren dürfen ohne Erlaubnis künftig nicht mehr frei ins Ausland reisen. Alle News im Blog.

04.07.2024 , 21:51 Uhr

