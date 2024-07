LIVE Ukraine-Liveblog Deutschland gibt zehn Millionen Euro für Wiederaufbau der Kiewer Kinderklinik

Kiew/Moskau · Deutschland beteiligt sich am Wiederaufbau der Kinderklinik in Kiew, die bei einem russischen Angriff zerstört wurde. Und: Moskau beschränkt wegen anhaltender ukrainischer Angriffe den Zugang zu 14 Dörfern in der Grenzregion Belgorod. Alle News im Blog.

17.07.2024 , 07:00 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)