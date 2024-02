Russischer Angriffskrieg Horrend hohe Opferzahlen nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine

Die ukrainische Polizei hat in den von ihr kontrollierten Gebieten fast 10.000 Tote und 11.000 Verletzte in der Zivilbevölkerung registriert. Etwa 7.000 Menschen wurden den Angaben vom 31. Januar zufolge vermisst. Aber die ukrainischen Behörden gehen auch davon aus, dass Tausende weitere Zivilisten im ersten Kriegsjahr bei der Belagerung der südlichen Hafenstadt Mariupol getötet wurden, die dann von den russischen Streitkräften besetzt wurde. Ein Vertreter der Stadtverwaltung von Mariupol hatte im Februar 2023 im ukrainischen Fernsehen gesagt, dass mindestens 25.000 Zivilisten dort in Massengräbern beerdigt worden seien.