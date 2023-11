Ukraine wappnet sich für zweiten Kriegswinter Größter russischer Drohnenangriff auf Ukraine seit Wochen

Beim größten russischen Drohnenangriff seit Wochen wurde nach ukrainischen Angaben am Freitag kritische Infrastruktur im Westen und Süden der Ukraine getroffen. Im Nordosten des Landes seien zivile Ziele in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw angegriffen worden, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleh Synehubow, auf Telegram mit. „Wir sind uns bewusst, dass die russischen Terroristen mit dem nahenden Winter versuchen werden, mehr Schaden anzurichten“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den Angriffen. „Wir werden auf den Feind reagieren.“ Die Luftverteidigung sei in zehn Regionen aktiv gewesen.