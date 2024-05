LIVE Ukraine-Liveblog Russland startet Bodenoffensive in der Region Charkiw in der Ukraine

Kiew/Moskau · Die russischen Streitkräfte haben am frühen Morgen versucht, mithilfe gepanzerter Fahrzeuge die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die Kämpfe dauern an. Und: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei seinem Besuch in den USA die Lieferung von drei Raketenwerfersystemen vom Typ Himars an die Ukraine angekündigt. Alle Infos im Newsblog.

10.05.2024 , 13:23 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)