LIVE Ukraine-Liveblog Putin droht bei Weltkriegsgedenken erneut westlichen Partnern der Ukraine

Kiew/Moskau · Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum 79. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa seine Drohungen gegen die westlichen Partner der Ukraine bekräftigt. Und: Das Parlament in Kiew billigt den Einsatz von Häftlingen an der Front. Alle Infos im Newsblog.

09.05.2024 , 14:11 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)