LIVE Ukraine-Liveblog Parlament in Kiew billigt Einsatz von Häftlingen an der Front

Kiew/Moskau · Das Gesetz ermöglicht im Gegenzug für eine Amnestie den Einsatz von inhaftierten Straftätern in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte an der Front. Und: Die EU will der Ukraine mit massiven Militärhilfen zu einem Sieg im Krieg gegen Russland verhelfen. Nun gibt es einen brisanten Plan, wie die Unterstützung trotz knapper Kassen verstetigt werden soll. Alle Infos im Newsblog.

08.05.2024 , 21:18 Uhr

