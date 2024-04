LIVE Ukraine-Liveblog Deutschland liefert weiteres Patriot-Luftabwehrsystem

Kiew/Moskau · Aufgrund der anhaltenden russischen Luftangriffe liefert Deutschland so schnell wie möglich ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem an die Ukraine. Wegen der anhaltenden Gefechte wurde zudem der letzte Reaktor im größten AKW Europas in Saporischschja abgeschaltet. Alle News im Blog.

13.04.2024 , 15:23 Uhr

